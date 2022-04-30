Однако бояться такой мобилизации – не стоит. Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-работник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

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Путин уже "ударил" по Украине всем самым лучшим, что у него было,

– объяснил Ступак.

То есть все, что могло ездить, летать, стрелять, то есть боеспособная техника – российский диктатор уже ее использовал.

"Лучшие российские спецназовцы и современная авиация, дорогие самолеты – все это уже в Украине. Честно говоря, я не вижу, чем еще он будет бить", – добавил экс-сотрудник СБУ.

Да, возможно, он еще будет забрасывать в Украину "пушечное мясо" и устаревшую технику. Однако насколько она эффективна и вообще в рабочем ли она состоянии – неизвестно.

Справка. Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев отмечал, что Россия использовала около 70% своего арсенала высокоточных ракет, однако она может производить их самостоятельно. Но на это нужно много времени.

Актуальные потери среди российской армии

По состоянию на 30 апреля общие потери врага составили 23 200. За минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 200 российских захватчиков.

Также в целом украинские защитники полностью уничтожили 1 008 танков; 2445 боевых бронированных машин; 436 артиллерийских систем; 190 самолетов и 155 вертолетов; 8 кораблей и 1701 автомобиль.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

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