Однако врагу не удастся добиться своих целей благодаря грамотно построенной украинской обороне. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Федор Вениславский.

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Он четко убежден, что к заявленным датам, которые для россиян являются символическими, у врага точно не будет успехов, которыми можно похвастаться на параде 9 мая.

Есть основания для того, чтобы прогнозировать, что, возможно, россиянам будет даже не до парада 9 мая,

– считает Вениславский.

Интересно! Россия отправит на парад 9 мая меньше своего металлолома и людей, чем год назад. Хотя официальные причины в России не сообщаются, очевидно, что это связано со значительными потерями врага в Украине.

Объявит ли Путин мобилизацию

Министерство обороны Великобритании заявило, что вероятнее всего российский диктатор Владимир Путин именно 9 мая может объявить всеобщую мобилизацию в России, чтобы бросить все силы в последний бой.

Учитывая отсутствие успехов России, и то, что украинские военные вытеснили вражеские подразделения с севера и северо-запада Украины, Киевского и Черниговского регионов, их моральное состояние остается неутешительным. Еще и учитывая, что их опять же отправили воевать на Восток.

"Без расширения мобилизационного ресурса Россия вряд ли сможет продемонстрировать какие-то тактические победы. Поэтому, я думаю, что им неизбежно нужно будет объявлять мобилизацию. Это может случиться и раньше 9 мая", – считает Вениславский.

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