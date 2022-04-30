Однак ворогу не вдасться досягнути своїх цілей завдяки грамотно побудованій українській обороні. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Федір Веніславський.
Увага Де зараз найгарячіше на фронті: Веніславський назвав напрямки
Він чітко переконаний, що до тих заявлених дат, які для росіян є символічними, ворог точно не матиме успіхів, якими може похизуватися на параді 9 травня.
Є підстави для того, щоб прогнозувати, що, можливо, росіянам навіть буде не до параду 9 травня,
– вважає Веніславський.
Чи оголосить Путін мобілізацію
Міністерство оборони Великої Британії заявило, що найімовірніше російський диктатор Володимир Путін саме 9 травня може оголосити загальну мобілізацію в Росії, щоб кинути всі сили в останній бій.
Зважаючи на відсутність успіхів Росії, й те, що українські військові витіснили ворожі підрозділи з Півночі та Північного-Заходу України, Київського та Чернігівського регіонів, їхній моральний стан залишається невтішним. Ще й враховуючи те, що їх знову ж відправили воювати на Схід.
"Без розширення мобілізаційного ресурсу Росія навряд чи зможе продемонструвати якісь тактичні перемоги. Тому, я думаю, що їм неминуче потрібно буде оголошувати мобілізацію. Це може трапитися й раніше, ніж 9 травня", – вважає Веніславський.