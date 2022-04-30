Однак ворогу не вдасться досягнути своїх цілей завдяки грамотно побудованій українській обороні. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Федір Веніславський.

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Він чітко переконаний, що до тих заявлених дат, які для росіян є символічними, ворог точно не матиме успіхів, якими може похизуватися на параді 9 травня.

Є підстави для того, щоб прогнозувати, що, можливо, росіянам навіть буде не до параду 9 травня,

– вважає Веніславський.

Цікаво! Росія відправить на парад 9 травня менше свого металобрухту та людей, ніж рік тому. Хоч офіційних причин у Росії не повідомляють, очевидно, що це пов'язано зі значними втратами ворога в Україні.

Чи оголосить Путін мобілізацію

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що найімовірніше російський диктатор Володимир Путін саме 9 травня може оголосити загальну мобілізацію в Росії, щоб кинути всі сили в останній бій.

Зважаючи на відсутність успіхів Росії, й те, що українські військові витіснили ворожі підрозділи з Півночі та Північного-Заходу України, Київського та Чернігівського регіонів, їхній моральний стан залишається невтішним. Ще й враховуючи те, що їх знову ж відправили воювати на Схід.

"Без розширення мобілізаційного ресурсу Росія навряд чи зможе продемонструвати якісь тактичні перемоги. Тому, я думаю, що їм неминуче потрібно буде оголошувати мобілізацію. Це може трапитися й раніше, ніж 9 травня", – вважає Веніславський.

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