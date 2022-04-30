Однак боятися такої мобілізації – не варто. Про це в ефірі 24 каналу розповів експрацівник Служби безпеки України Іван Ступак.
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Путін вже "вдарив" по Україні усім найкращим, що в нього було,
– пояснив Ступак.
Тобто, все, що могло їздити, літати, стріляти, тобто боєздатна техніка – російський диктатор уже її використав.
"Найкращі російські спецпризначенці й сучасна авіація, дорогі літаки – усе це вже в Україні. Чесно кажучи, я не бачу, чим він ще буде бити", – додав ексспівробітник СБУ.
Так, можливо, він ще закидуватиме в Україну "гарматне м'ясо" та застарілу техніку. Однак наскільки вона ефективна та узагалі в робочому стані – невідомо.
Актуальні втрати серед російської армії
- Станом на 30 квітня загальні втрати ворога становили 23 200. За минулу добу лави "двохсотих" поповнили ще 200 російських загарбників.
- Також загалом українські оборонці вщент знищили 1 008 танків; 2 445 бойових броньованих машин; 436 артилерійських систем; 190 літаків та 155 гелікоптерів; 8 кораблів та 1 701 автомобіль.
- Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Путін уже вдарив "найкращим" по Україні, – Ступак: дивіться відео