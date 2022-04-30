Однак боятися такої мобілізації – не варто. Про це в ефірі 24 каналу розповів експрацівник Служби безпеки України Іван Ступак.

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Путін вже "вдарив" по Україні усім найкращим, що в нього було,

– пояснив Ступак.

Тобто, все, що могло їздити, літати, стріляти, тобто боєздатна техніка – російський диктатор уже її використав.

"Найкращі російські спецпризначенці й сучасна авіація, дорогі літаки – усе це вже в Україні. Чесно кажучи, я не бачу, чим він ще буде бити", – додав ексспівробітник СБУ.

Так, можливо, він ще закидуватиме в Україну "гарматне м'ясо" та застарілу техніку. Однак наскільки вона ефективна та узагалі в робочому стані – невідомо.

Довідка. Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв зазначав, що Росія використала приблизно 70% свого арсеналу високоточних ракет, проте вона може виробляти їх самостійно. Однак на це потрібно багато часу.

Актуальні втрати серед російської армії

Станом на 30 квітня загальні втрати ворога становили 23 200. За минулу добу лави "двохсотих" поповнили ще 200 російських загарбників.

Також загалом українські оборонці вщент знищили 1 008 танків; 2 445 бойових броньованих машин; 436 артилерійських систем; 190 літаків та 155 гелікоптерів; 8 кораблів та 1 701 автомобіль.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Путін уже вдарив "найкращим" по Україні, – Ступак: дивіться відео