После того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, российский диктатор совершил визиты в Крым, Мариуполь и Ростов-на-Дону, передает 24 Канал.

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"Удобно, красиво"

В Мариуполе вице-премьер Марат Хуснуллин показал Путину филармонию, которую, по его словам, "восстановили за три месяца". "Удобно, красиво", – прокомментировал Путин, пройдясь по зданию.

После чего все пропагандистские СМИ дали новости, что Путину понравилась восстановленная филармония.

Одним из ключевых эпизодов штурма Мариуполя стало уничтожение драматического театра – одного из символов города, где прятались мирные жители. Точное количество погибших в результате авиаудара по зданию до сих пор не установлено.

Филармония, которую посещал Путин, к драмтеатру никакого отношения не имеет и находится примерно в километре от него на углу проспекта Металлургов и Итальянской улицы. Раньше это был дворец культуры "Маркохим", принадлежавший заводу "Азовсталь".

Путин в мариупольской филармонии: смотрите видео

Филармонию в нем создали в 2018 году в противовес донецкой филармонии, оказавшейся на территории самопровозглашенной ДНР. До этого в Мариуполе своей филармонии не было.

Во время боев за город здание почти не пострадало кроме выбитых окон, о чем в своих сюжетах рассказывали даже российские государственные каналы. Летом 2022 года власти ДНР планировали именно в здании мариупольской филармонии провести трибунал над защитниками Мариуполя и даже начали монтировать в зрительном зале клетки для подсудимых.

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