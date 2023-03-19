Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, російський диктатор здійснив візити до Криму, Маріуполя та Ростов-на-Дону, передає 24 Канал.

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"Зручно, красиво"

У Маріуполі віцепрем'єр Марат Хуснуллін показав Путіну філармонію, яку, за його словами, "відновили за три місяці". "Зручно, красиво", – прокоментував Путін, пройшовшись по будівлі.

Після чого всі пропагандистські ЗМІ дали новини про те, що Путіну сподобалася відновлена ​​філармонія.

Одним із ключових епізодів штурму Маріуполя стало знищення драматичного театру – одного із символів міста, в якому ховалися мирні жителі. Точна кількість загиблих внаслідок авіаудару по будівлі досі не встановлена.

Філармонія, яку відвідував Путін, до драмтеатру жодного стосунку не має і знаходиться приблизно за кілометр від нього на розі проспекту Металургів та Італійської вулиці. Раніше це був палац культури "Маркохім", який належав заводу "Азовсталь".

Путін у маріупольській філармонії: дивіться відео

Філармонію в ньому створили у 2018 році на противагу донецькій філармонії, що опинилася на території самопроголошеної ДНР. До цього у Маріуполі своєї філармонії не було.

Під час боїв за місто будівля майже не постраждала, крім вибитих вікон, про що у своїх сюжетах розповідали навіть російські державні канали. Влітку 2022 року влада ДНР планувала саме в будівлі маріупольської філармонії провести трибунал над захисниками Маріуполя і навіть почала монтувати в залі для глядачів клітини для підсудних.

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