Путин в телефонном разговоре наврал Эрдогану, что в Мариуполе боевых действий уже нет

Президент России Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что город Мариуполь уже под контролем российских оккупантов и боевые действия там якобы прекратились.

Путин как всегда лжет

Об этом говорится в сообщении Кремля после разговора двух президентов, передает 24 канал. Отмечается, что они обсудили войну на Украине.

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На вопрос президента Турции о ситуации в Мариуполе российский диктатор Путин ответил словами своих пропагандистов.

Мариуполь освобожден и боевые действия там не ведутся,

– сказал патологический лжец Путин.

А украинским защитникам, которые находятся на территории завода "Азовсталь", по словам Путина, власти должны приказать сложить оружие.

Российский диктатор также утверждает, что "военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и отношение в соответствии с международно-правовыми нормами".

Украинские защитники постоянно сообщают об авиаударах

Слова Путина опровергают защитники Мариуполя, ранее они сообщили, что только за последнюю ночь по "Азовстали" российские оккупанты нанесли 35 мощных авиаударов, под завалами оказались гражданские люди.

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