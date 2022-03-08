Путин вербует иностранных боевиков для войны против Украины, – Пентагон

Россия может привлекать иностранных наемников, чтобы те участвовали в войне против Украины на стороне оккупанта.

В США уже есть доказательства, подтверждающие эту информацию. Об этом в интервью заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Интересно Сюжет дешевого российского кино: оккупанты штампуют фейки о "подвигах" своих военных в Украине

По его словам, несмотря на то, что в войне участвует более 150 тысяч российских военнослужащих, они уже не могут продолжать продвигаться вглубь Украины. Особенно на севере.

В такой ситуации Путин признал, что собственных сил не хватает, поэтому нужно попытаться привлечь иностранных бойцов "для этой войны".

У нас есть доказательства, заслуживающие внимания и подтверждающие эту историю, что они (Россия – 24 канал) действительно пытается завербовать иностранных боевиков,

– заявил Кирби.

Другие данные о завербованных наемниках

То, что Россия пытается привлечь на свою сторону иностранных наемников, звучит уже не впервые. Ранее в Wall Street Journal заявляли, что Россия уже организовала канал поставки боевиков из Сирии для их дальнейшего участия в войне против Украины.

Также источники WSJ утверждают, что часть боевиков уже в России и проходят тренировки перед тем, как их отправят в Украину.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!