Так считает глава Совета резервистов ВСУ Мирослав Гай, об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его мнению, сейчас ситуация такова, что российские войска не уйдут из Украины.

Путин, который получил "пощечину" от украинского народа, ВСУ и президента, и сейчас для него уйти из Украины означает поражение не только военное, но и политическое. Фактически Путин вляпался в серьезное дерьмо, он получил бешеные удары в виде санкций, и Россия после этого вряд ли сможет оправиться,

– заявил Гай.

По мнению эксперта, Путин не может просто уйти из Украины, потому что это означало бы для него – расписаться в том, что он ничтожество, а его политика и стратегия потерпели полный провал.

"Он не может себе этого позволить лишь потому, что это несет ему больше внутренних угроз. Это будет означать просто тотальный финал его как президента, и тогда его может ждать смерть, его убьют", – считает Мирослав Гай.

Он добавил, что сейчас мировая геополитика решается на нашей территории, и стратегически Украина уже победила. Нам сейчас нужно продержаться и оказывать тотальное сопротивление на уровне общества.

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