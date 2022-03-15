Так вважає голова Ради резервістів ЗСУ Мирослав Гай, про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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На його думку, зараз ситуація така, що російські війська не підуть з України.

Путін, який отримав "ляпас" від українського народу, ЗСУ та президента, і зараз для нього піти з України означає поразку не лише військову, а й політичну. Фактично Путін вляпався у серйозне лайно, він отримав шалені удари у вигляді санкцій, і Росія після цього навряд зможе оговтатися,

– заявив Гай.

На думку експерта, Путін не може просто піти з України, бо це означало б для нього – розписатися в тому, що він нікчема, а його політика та стратегія зазнали повного провалу.

"Він не може собі цього дозволити лише тому, що це несе йому більше внутрішніх загроз. Це буде означати просто тотальний фінал його як президента, і тоді його може чекати фізична смерть, його вб'ють", – вважає Мирослав Гай.

Він додав, що зараз світова геополітика вирішується на нашій території, і стратегічно Україна вже перемогла. Нам зараз потрібно протриматися та чинити тотальний спротив на рівні суспільства.

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