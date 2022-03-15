Кількість активних боїв – значно менша

Про це заявила заступниця міністра оборони України Анна Маляр. Вона сказала, що на 20-й день війни вже можна робити певні висновки та аналітику щодо того, як поводиться ворог.

Це важливо Мобілізація активно триває, – у Міноборони роз'яснили, кого призивають зараз

Українська армія зупинила ворога. Інтенсивність просування углиб території України – знижена,

– зазначила Маляр.

Вона додала, що кількість активних боїв – значно менша. За словами Маляр, з одного боку це свідчить про те, що ворог зазнав великих втрат.

"Намагається поповнити особовий склад, відновити логістику… Тому що ЗСУ знищили логістику ворога. Ворог сьогодні має проблеми з провіантом і пальним", – сказала заступниця міністра.

Ворог не полишає планів просуватися углиб території

З іншого боку, як каже Маляр, окупанти не полишають планів просуватися углиб території. Вона зазначила, що ворог вчиться воювати з Україною.

"У них були одні плани. Вони бачать, що ці плани нездійсненні, вони не можуть захопити Україну. І зараз вони переформатовують порядок своїх дій і шукають план "Б", щоб реалізувати бодай щось", – розповіла заступниця міністра.

Маляр припустила, що окупанти будуть намагатися закріпитися на тих рубежах, де вони тимчасово зайняли території. У такий спосіб ворог спробує показати бодай якийсь результат своєму командуванню.

Варте уваги – Пряме влучання по танку окупантів: дивіться відео