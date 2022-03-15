Количество активных боев – значительно меньше

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она сказала, что к 20-му дню войны уже можно делать определенные выводы и аналитику относительно того, как ведет себя враг.

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Украинская армия остановила врага. Интенсивность продвижения вглубь территории Украины – снижена,

– отметила Маляр.

Она добавила, что количество активных боев – значительно меньше. По словам Маляр, с одной стороны это свидетельствует о том, что враг понес большие потери.

"Пытается пополнить личный состав, восстановить логистику… Потому что ВСУ уничтожили логистику врага. Враг сегодня имеет проблемы с провиантом и горючим", – сказала замминистра.

Враг не оставляет планов продвигаться вглубь территории

С другой стороны, как говорит Маляр, оккупанты не оставляют планов продвигаться в глубь территории. Она отметила, что враг учится воевать с Украиной.

"У них были одни планы. Они видят, что эти планы невыполнимы, они не могут захватить Украину. И сейчас они переформатируют порядок своих действий и ищут план "Б", чтобы реализовать хоть что-нибудь", – рассказала замминистра.

Маляр предположила, что оккупанты будут пытаться закрепиться на тех рубежах, где они временно заняли территории. Таким образом, враг попытается показать хоть какой-то результат своему командованию.

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