"Путин вообще ишак ё***ый": среди оккупантов назревают бунты против войны

Сотрудникам СБУ в очередной раз удалось перехватить разговор оккупанта с родными. На этот раз российский наемник не хвастался награбленным, а жаловался на то, что ежедневно гибнут военные.

В разговоре он пожаловался на то, что уже более месяца оккупанты мучаются в Украине. Они не только не могут взять страну, но и гибнут в ней, словно мухи.

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Ежедневно едут по 30 УРАЛов с "двухсотыми"

Оккупант ужасно возмущен действиями Владимира Путина. Мол, каждый день гибнут солдаты, а он никак не прекращает войну.

Путин вообще ишак ё***ый. К***еный человек,

– подчеркнул он.

Слушайте разговор оккупанта с родными (осторожно, много нецензурной лексики 18+):

Оккупант добавил, что командир бригады предложил три способа вернуться домой:

либо "грузом 200",

либо "грузом 300",

либо от 7 до 12 (лет заключения – 24 канал).

Мол, российским военным нужно будет в Украине либо погибнуть, либо подвергнуться серьезным травмам, либо их признают дезертирами.

Что касается "груза 200", то ежедневно тела оккупантов вывозят по 30 УРАЛов.

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