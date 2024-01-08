Владимир Путин в своей резиденции провел встречу с родственниками погибших в войне против Украины. Он отметил героизм погибших российских военнослужащих, которые "защищали интересы России".

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Путин изображает из себя доброжелательного лидера

Российский президент постоянно подчеркивал, что правительство поддерживает семьи российских военнослужащих.

Путин недавно посетил подобные мероприятия, во время которых он представил себя как доброжелательного лидера, заботящегося о благосостоянии российских военных. Он демонстративно использовал свою власть, чтобы выполнять просьбы военных,

– отмечают аналитики.

Вероятно, Путин намерен использовать эти разглашенные встречи как часть своей предвыборной кампании, поскольку российские военнослужащие и члены их семей составляют значительное количество избирателей.

Семьи были отобраны

Возможно, в Кремле тщательно выбирали семьи, посетившие встречу Путина, чтобы минимизировать риск того, что они могут сказать или спросить о неудобных вещах. Россия всячески скрывает все жалобы на происходящее в армии. Даже российские медиа пишут, что на встрече присутствовали родственники пяти погибших российских военнослужащих и у них есть связи с российским правительством и военными.

В частности, среди присутствующих была вдова бывшего военнослужащего Росгвардии, ныне являющегося главой Комитета семей воинов Отечества в Балашихе и советником главы Балашихи; вдова российского военнослужащего, работающая в настоящее время руководителем Тамбовского отделения созданного Кремлем Фонда защитников Отечества; и члены семьи бывшего настоятеля храма при штабе РВСН России, ранее участвовавшего в конфликтах в Чечне и Сирии и известного как "священник-десантник".

Практика отбора тех, кто присутствует на встречах с Путиным, привычна Кремлю.

Путин пытается убедить Запад предать Украину