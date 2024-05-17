Кремль преследует несколько целей: в ISW объяснили, что стоит за переговорами Путина и Си Цзиньпина

Российский президент Владимир Путин 16 мая встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Официально они сделали заявления об углублении сотрудничества и подписали новое заявление, впрочем, целью визита могли быть новые договоренности по поддержке России в затяжной войне.

К слову, Путин прибыл в Китай со своей делегацией. Среди других представителей российской власти был и новый министр обороны Андрей Белоусов.

Интересно "Мирный план" Си – Путина: почему снова заговорили о "корейском сценарии" в отношении Украины

Какова истинная цель визита Путина в Китай

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Путин считает отношения с Китаем решающими для его усилий по дальнейшей мобилизации российской экономики и оборонной промышленности на поддержку затяжной войны против Украины. Именно для достижения новых договоренностей в этом вопросе российский президент и поехал на встречу с Си Цзиньпином.

Так, в Пекине Путин и Си Цзиньпин подписали ряд документов, о чем официально сообщали в СМИ. Среди прочего есть и заявления об углублении двустороннего сотрудничества, соглашения в области сельского хозяйства и экологии; соглашение о строительстве инфраструктуры и инженерных сооружений, а также несколько медиасоглашений. Кроме того, и президент России, и лидер Китая в своих официальных речах подчеркивали важность двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В ISW отмечают, что в состав делегации Путина вошли также бизнесмены, чиновники и новый министр обороны Белоусов, которые продвигают усилия по мобилизации в России. Кроме того, новый глава российского минобороны должен сосредоточиться на интеграции российской военной экономики в общую экономику России. В то же время Шойгу, получивший должность секретаря Совбеза, имеет поручения от Путина по работе военно-промышленного комплекса.

В Китай также отправились председатель Службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, основатель алюминиевой компании "РУСАЛ" Олег Дерипаска, глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Российская делегация, вероятно, стремилась расширить сотрудничество со своими китайскими коллегами, что будет способствовать общему расширению экономических связей между Россией и КНР,

– пишут аналитики Института изучения войны.

В ISW также вспомнили статью The Economist от 29 апреля 2024 года. В ней говорилось, что Россия все больше полагаются на Китай в поставках товаров двойного назначения для оборонной промышленности, к примеру, полупроводники или навигационное оборудование. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен 1 мая заявлял, что экспорт Пекином товаров двойного назначения в Москву помог агрессору значительно увеличить оборонное производство, а всего 70% российских станков и 90% микроэлектроники производятся именно в Китае.

Китай ранее сигнализировал об опасениях, что его экономические отношения с Россией могут поставить китайские предприятия под угрозу вторичных санкций. Но Путин, вероятно, решил предотвратить эти опасения, поскольку российская оборонная промышленность становится все более зависимой от КНР,

– предположили аналитики.

Кремль делает вид заинтересованности в "мирных переговорах"

Кроме того, по мнению аналитиков Института изучения войны, Путин также использовал свою встречу с Си Цзиньпином, чтобы продвигать нарративы Кремля, делая вид, что заинтересован в мирных переговорах и дипломатическом решении полномасштабной войны в Украине. В частности об этом свидетельствует подписанное совместное заявление о том, что Россия поддерживает "мирный план", который предложил Китай. Также в заявлении говорится о возможных будущих переговорах о прекращении войны под руководством Пекина.

В заявлении также утверждается, что и Россия, и КНР выступают против любых усилий, которые продлевают или усиливают войну, и что обе страны поддерживают "устойчивое урегулирование" так называемого "кризиса в Украине". Во время совместной пресс-конференции с Путиным Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный способ решения ситуации в Украине.

"Ранее ISW оценивало, что Кремль будет продолжать использовать любые призывы к мирным переговорам, чтобы делать вид заинтересованности в этом, надеясь подорвать поддержку Украины Западом. Россия также надеется, что Запад сможет заставить Киев начать переговоры с Россией, с условием того, что украинская власть пошла бы на уступки по суверенитету и территориальной целостности", – добавили аналитики.