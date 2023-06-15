Очередное появление российского диктатора на публике, конечно, вызвало интерес по поводу того, какой из двойников Путина в этот раз получил роль "всемогущего" главы великого государства. Об этом 24 Каналу бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Какой из Путинов был в этот раз на публике

Сергей Жирнов отметил, что одна вещь выдала ненастоящего Путина во время встречи с "военкорами".

Путин, встречавшийся с "военкорами" не подкашливал, а настоящий Путин всегда подкашливает,

– объяснил он.

Это можно объяснить либо тем, что все же лучшие врачи мира смогли найти новое лекарство, которое исцелило диктатора от недуга, либо все же Путин изменился.

"С другой стороны, нам без разницы, был ли это настоящий Путин или нет, поэтому мы будем исходить из того, что все, что было сказано, говорил настоящий Путин", – убежден он.

К тому же важно то, что Путин или его двойник наконец признал, что "спецоперация" идет не по плану. Это не может не радовать.

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