Чергова поява російського диктатора на публіці, звичайно, викликала цікавість на привід того, який із двійників Путіна цього разу отримав роль "всемогутнього" очільника великої держави. Про це 24 Каналу колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Який із Путінів був цього разу на публіці

Сергій Жирнов зауважив, що одна річ видала несправжнього Путіна під час зустрічі із "воєнкорами".

Путін, який зустрічався із "воєнкорами" не підкашлював, а справжній Путін завжди підкашлює,

– пояснив він.

Це можна пояснити або тим, що все ж кращі лікарі світу змогли знайти нові ліки, які зцілили диктатора від недуги, або все ж Путін змінився.

"З іншого боку нам без різниці, чи це був справжній Путін, чи ні, тому ми будемо виходити з того, що все, що було сказано, говорив справжній Путін", – переконаний він.

До того ж важливим є те, що Путін чи то його двійник нарешті визнав, що "спецоперація" йде не за планом. Це не може не тішити.

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