Чергова поява російського диктатора на публіці, звичайно, викликала цікавість на привід того, який із двійників Путіна цього разу отримав роль "всемогутнього" очільника великої держави. Про це 24 Каналу колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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Який із Путінів був цього разу на публіці
Сергій Жирнов зауважив, що одна річ видала несправжнього Путіна під час зустрічі із "воєнкорами".
Путін, який зустрічався із "воєнкорами" не підкашлював, а справжній Путін завжди підкашлює,
– пояснив він.
Це можна пояснити або тим, що все ж кращі лікарі світу змогли знайти нові ліки, які зцілили диктатора від недуги, або все ж Путін змінився.
"З іншого боку нам без різниці, чи це був справжній Путін, чи ні, тому ми будемо виходити з того, що все, що було сказано, говорив справжній Путін", – переконаний він.
До того ж важливим є те, що Путін чи то його двійник нарешті визнав, що "спецоперація" йде не за планом. Це не може не тішити.
Маразматичні заяви Путіна: останні новини
- Під час зустрічі з "воєнкорами" очільник Росії Владімір Путін намагався переконати їх, що Україну створив Лєнін. Також він впевнено переконував, що невдячні українці "скинули його з п'єдесталу, а на це місце поставили Бандеру".
- Окрім цього, у промові Путіна можна помітити й страх, втім не лише через потужний контрнаступ ЗСУ, але й потенційну втрату Кубані та Бєлгородщини, де триває операція зі "звільнення".
- Путін вже вдруге скасовує "пряму лінію" з росіянами. Дата проведення переноситься на кінець осені чи навіть початок зими. Очевидно, що через ситуацію на фронті диктатору просто немає чого сказати народу, а про поразки в Росії говорити не прийнято.