Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. На його думку, цей виступ є відповіддю на запити російського суспільства, яке переповнене страхом через тривалу війну.
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Що сказав Путін на пресконференції
Російський диктатор заперечив успіхи Збройних Сил України у відвоюванні окупованих територій, назвавши українські втрати “катастрофічними” (хоча підтверджень цьому не надав).
Також диктатор Путін звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС та заявив, що ні воєнного стану, ні нової хвилі мобілізації Росія не впроваджуватиме.
Окремої уваги заслуговують слова російського диктатора про "держпереворот" в Україні та про те, що кордони війни (“спецоперації”) не є визначеними й залежать від контрнаступу ЗСУ.
Страх Путіна
На думку політолога, слова диктатора про кордони треба сприймати буквально. Ця думка має сидіти в голові Путіна, бо інакше б він про це не оголошував.
Кремлівський диктатор боїться не тільки українського контрнаступу, а й потенційної втрати Кубані та Білгородщини. Попри те, що ми не раз заявляли, що не претендуємо на ці території.
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"Чим ближче ми підходитимемо до своїх кордонів, тим сильнішими ставатимуть протестні рухи в Росії. Він абсолютно правий: територія Росії має величезний потенціал до змінення", – впевнений Буряченко.
Адже її суб’єкти вже давно були незадоволені путінським режимом. Тепер ми бачимо, як "Свобода Росії" спокійно заходить на територію ворога і місцеве населення не чинить їй опору.
Подальше роз’єднання Росії – це логічні наслідки безглуздої "спецоперації" Путіна,
– впевнений політолог.
Тож тепер, коли російське суспільство вимагало відповідей на важливі питання, кремлівському диктатору не лишилось нічого іншого, як зробити це. А на додачу він повторив по пунктах усі найважливіші мантри російської пропаганди.
Олексій Буряченко про те, що означають слова Путіна: дивіться відео
Що насправді робить російська армія в Україні
- Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терориста нічними обстрілами українських міст. Від обстрілів Кривого Рогу та Одеси загинуло більше десяти громадян України.
- Дев'ять днів тому російська армія вчинила найбільший один із найбільших екоцидів за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС закладеною всередину неї вибухівкою.
- При цьому окупанти відмовляються евакуювати населення, що перебуває в зоні ураження стихії. Через це кількість жертв від їхнього теракту може суттєво зрости.