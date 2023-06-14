Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. На його думку, цей виступ є відповіддю на запити російського суспільства, яке переповнене страхом через тривалу війну.

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Що сказав Путін на пресконференції

Російський диктатор заперечив успіхи Збройних Сил України у відвоюванні окупованих територій, назвавши українські втрати “катастрофічними” (хоча підтверджень цьому не надав).

Також диктатор Путін звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС та заявив, що ні воєнного стану, ні нової хвилі мобілізації Росія не впроваджуватиме.

Окремої уваги заслуговують слова російського диктатора про "держпереворот" в Україні та про те, що кордони війни (“спецоперації”) не є визначеними й залежать від контрнаступу ЗСУ.

Зверніть увагу! Восени 2022 року Путін оголосив про приєднання до складу Росії Херсонської та Запорізької областей. Незабаром ЗСУ вибили окупантів з Херсону, і це поставило Кремль у дуже незручне становище. Де-факто у Росії не знають, де насправді пролягають їхні кордони.

Страх Путіна

На думку політолога, слова диктатора про кордони треба сприймати буквально. Ця думка має сидіти в голові Путіна, бо інакше б він про це не оголошував.

Кремлівський диктатор боїться не тільки українського контрнаступу, а й потенційної втрати Кубані та Білгородщини. Попри те, що ми не раз заявляли, що не претендуємо на ці території.

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"Чим ближче ми підходитимемо до своїх кордонів, тим сильнішими ставатимуть протестні рухи в Росії. Він абсолютно правий: територія Росії має величезний потенціал до змінення", – впевнений Буряченко.

Адже її суб’єкти вже давно були незадоволені путінським режимом. Тепер ми бачимо, як "Свобода Росії" спокійно заходить на територію ворога і місцеве населення не чинить їй опору.

Подальше роз’єднання Росії – це логічні наслідки безглуздої "спецоперації" Путіна,

– впевнений політолог.

Тож тепер, коли російське суспільство вимагало відповідей на важливі питання, кремлівському диктатору не лишилось нічого іншого, як зробити це. А на додачу він повторив по пунктах усі найважливіші мантри російської пропаганди.

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