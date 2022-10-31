При поддержке Турции и ООН Украина даже после "выхода" России решила продолжать экспорт. Такие шаги в эфире 24 канала прокомментировал политолог Николай Давидюк.

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Украина полностью переиграла Россию на ее поле

При этом, отмечает собеседник, к этому сотрудничеству еще не приглашали НАТО. Мол, ООН может предложить Альянсу участие в экспорте зерна. Тогда очень интересны будут рефлексии России.

Россия не является единоличным владельцем Черного моря, поэтому мы можем приглашать всех, кого хотим. Украина обыграла Россию. Давайте говорить честно: "хлопок" в Севастополе и выход России из зернового соглашения при сохранении этого соглашения – это тактическая победа Украины,

– заявил Николай Давидюк.

По его словам, это геополитическая, военная и дипломатическая победа одновременно. Украина таким образом продемонстрировала, что умеет обыгрывать кровавую империю даже на ее поле боя.

"Зерновой кризис – это чисто вымысел России. Это сделала Россия. Мы показали миру, как можем выходить из этого и сделали это. Да, будет тяжело. Но пройдет несколько недель, возможно, месяц, и они сами будут проситься в зерновое соглашение", – убежден политолог.

Следовательно, убежден он, россияне просто блефуют и пытаются нагнетать ситуацию. Они как против африканцев используют голод, чтобы они бежали в Европу и создавали миграционный кризис, так и против украинцев пытаются использовать отсутствие света.

Как Украина тактически переиграла Россию: смотрите видео

С Россией никто не считается

После решения ООН, Турции и Украины пропустить 14 судов с зерном, убежден наш собеседник, Россия уже никому не нужна. Она может только попытаться обстрелять турецкое судно.

Тогда уже в игру вступают либо турецкие военные силы, либо натовская оборона. Путин понимает это. Турция иногда подыгрывает России, а иногда бывают случаи, что подыгрывает цивилизованному миру и действует как очень ответственный натовский партнер,

– отмечает Николай Давидюк.

Это демонстрация того, что Турция прекрасно умеет играть в геополитические игры, быть объективной и нужной миру. Именно этого и добивается Реджеп Эрдоган.

"Будет ли он дальше наживаться на Путине? Да, будет. Он будет и дальше "доить" его и за газ, и за нефть, и за карточки "Мир", и продавать супердорогую недвижимость в Турции. Сейчас на россиянах турки так и наживаются", – подчеркивает политолог.

Следовательно, турки с одной стороны продают россиянам недвижимость втрое дороже, а с другой – помогают Украине спасти Северную Африку от голода. Это на пользу и нам, ведь украинцы имеют много зерна, на которое огромный спрос в мире.

Какой будет реакция России

Политолог также убежден, что Россия будет пытаться сорвать экспорт зерна, который будет происходить без ее соглашения. В частности, будет предлагать Турции новые схемы и соглашения.

Впрочем, Турция будет разделять это в разные кейсы, как это в свое время делала Россия – "здесь мы говорим о газе, а здесь – о терроризме". Так же и Турция будет говорить: "здесь вы нас обогащаете, а здесь мы работаем с Украиной",

– уверен Николай Давидюк.

Относительно военного пути – россияне постараются минировать морские пути судов. Но если США и НАТО дадут Украине оборудование для разминирования, это не будет угрозой.

"Никогда не знаешь – копаешь яму для кого-то, а сам в нее можешь попасть. Так же и с россиянами – расставляют мины, чтобы уничтожить корабли, которые везут зерно для Африки, а потом сами в них могут попасть", – заявил политолог.

В результате их может ожидать очень много "хлопка" на черноморском флоте, из которого уже и так почти ничего не осталось.

Россия сорвала зерновые соглашения