Этим выступлением Путин пытался в очередной раз успокоить свою внутреннюю аудиторию. О чем 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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Лживая речь Путина

Кремлевский диктатор цинично сказал, мол, "Россия не начинала войну" и ему не нужны чужие территории. Он снова обвинил во всем Запад и в очередной раз озвучил свой нарратив, что Украина якобы 10 лет "бомбила Донбасс".

"Ход мнений кремлевского режима, его ментальность похожа на криминальную. У них нет стратегической перспективы развития этих событий, основываясь на собственных ресурсах. Они понимают, что достичь успеха при сложившейся на фронте ситуации они не могут. Они могут надеяться на какое-то "чудо", когда что-то может измениться в отношении цивилизованного сообщества к войне", – отметил военный эксперт.

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В частности, Путин надеется, что страны Запада прекратят помогать Украине и заговорил о "здравом смысле". Но украинские партнеры четко отдают себе отчет в политике Кремля, отметил Грабский. А значит, понимают, что агрессор может не остановиться и будет продолжать свою агрессию по отношению к другим странам.

"В этом случае я могу предположить, что Путин просто пытается успокоить свою аудиторию. При этом не гарантируя, что существует какая-то силовая ситуация, при которой Россия может добиться победы и они могут надеяться лишь на изменение какой-либо риторики формата цивилизованного мира с Россией и формата взаимодействия цивилизованного мира с Украиной", – добавил он.

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