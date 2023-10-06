Этим выступлением Путин пытался в очередной раз успокоить свою внутреннюю аудиторию. О чем 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.
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Лживая речь Путина
Кремлевский диктатор цинично сказал, мол, "Россия не начинала войну" и ему не нужны чужие территории. Он снова обвинил во всем Запад и в очередной раз озвучил свой нарратив, что Украина якобы 10 лет "бомбила Донбасс".
"Ход мнений кремлевского режима, его ментальность похожа на криминальную. У них нет стратегической перспективы развития этих событий, основываясь на собственных ресурсах. Они понимают, что достичь успеха при сложившейся на фронте ситуации они не могут. Они могут надеяться на какое-то "чудо", когда что-то может измениться в отношении цивилизованного сообщества к войне", – отметил военный эксперт.
Сергей Грабский объяснил циничные заявления Путина: смотреть видео
В частности, Путин надеется, что страны Запада прекратят помогать Украине и заговорил о "здравом смысле". Но украинские партнеры четко отдают себе отчет в политике Кремля, отметил Грабский. А значит, понимают, что агрессор может не остановиться и будет продолжать свою агрессию по отношению к другим странам.
"В этом случае я могу предположить, что Путин просто пытается успокоить свою аудиторию. При этом не гарантируя, что существует какая-то силовая ситуация, при которой Россия может добиться победы и они могут надеяться лишь на изменение какой-либо риторики формата цивилизованного мира с Россией и формата взаимодействия цивилизованного мира с Украиной", – добавил он.
Циничные заявления Путина: основное
- В своем выступлении российский диктатор сказал, что война в Украине "не является территориальным конфликтом", а говорится о "принципах нового мироустройства". Мол, Россия не была против вступления Украины в ЕС, а вот вступление в НАТО возражала. Почему страна-агрессор "должна дать разрешение" – Путин не объяснил.
- Отличился кремлевский руководитель и красноречивым комментарием о событиях в Армении, когда страна рассчитывала на военную помощь России, а та ее просто предала. "Чья бы кобыла мычала" – сказал Путин. Конечно, не обошлось без ядерных угроз.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул на циничности заявлений Путина. Они ведь звучали на фоне ужасных ударов по Харьковщине и Херсонщине. Украинский чиновник подчеркнул, что Путин намеренно манипулирует фактами и прибегает к поведению безусловного преступника которого ждет только скамья подсудимых.