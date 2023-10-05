Во время выступления на Валдае в четверг, 5 октября, Путин сделал немало маразматических заявлений. Конечно, в основном они касались Украины и Запада, передает 24 Канал.

К теме "Мы не начинали войну": что наговорил Путин, выступая на Валдае

Путин заговорил о "здравом смысле"

Владимиру Путину задали вопрос о поддержке Украины со стороны стран Запада. Затем он цинично заговорил о "здравом смысле".

Мы ждем проявления хоть каких-то ростков здравого смысла,

– ответил он.

Также Путин упомянул о принятии в США временного бюджета сроком на 45 дней, где был изъят пункт помощи Украине. Диктатор сказал, что в Штатах произошла "заминка" с поддержкой Украины из-за проблем с бюджетом, но он уверен, что деньги "напечатают еще".

Не обошел Путин в своем выступлении и Европу. По его мнению, европейские страны поддерживают Украину только путем "дальнейшего ухудшения состояния экономики и положения своих граждан".

Что наговорил Путин во время выступления на Валдае