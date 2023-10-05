Під час виступу на Валдаї у четвер, 5 жовтня, Путін зробив чимало маразматичних заяв. Звичайно, здебільшого вони стосувались України та Заходу, передає 24 Канал.

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Путін заговорив про "здоровий глузд"

Владіміру Путіну поставили запитання про підтримку України з боку країн Заходу. Натомість він цинічно заговорив про "здоровий глузд".

Ми чекаємо прояву хоч якихось паростків здорового глузду,

– відповів він.

Також Путін згадав про ухвалення у США тимчасового бюджету строком на 45 днів, де був вилучений пункт щодо допомоги Україні. Диктатор сказав, що у Штатах сталася "заминка" з підтримкою України через проблеми з бюджетом, але він упевнений, що гроші "надрукують ще".

Не оминув Путін у своєму виступі і Європу. На його думку, європейські країни підтримують Україну лише шляхом "подальшого погіршення стану економіки і становища своїх громадян".

Що наговорив Путін під час виступу на Валдаї