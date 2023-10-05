Під час виступу на Валдаї у четвер, 5 жовтня, Путін зробив чимало маразматичних заяв. Звичайно, здебільшого вони стосувались України та Заходу, передає 24 Канал.
До теми "Ми не починали війну": що наговорив Путін, виступаючи на Валдаї
Путін заговорив про "здоровий глузд"
Владіміру Путіну поставили запитання про підтримку України з боку країн Заходу. Натомість він цинічно заговорив про "здоровий глузд".
Ми чекаємо прояву хоч якихось паростків здорового глузду,
– відповів він.
Також Путін згадав про ухвалення у США тимчасового бюджету строком на 45 днів, де був вилучений пункт щодо допомоги Україні. Диктатор сказав, що у Штатах сталася "заминка" з підтримкою України через проблеми з бюджетом, але він упевнений, що гроші "надрукують ще".
Не оминув Путін у своєму виступі і Європу. На його думку, європейські країни підтримують Україну лише шляхом "подальшого погіршення стану економіки і становища своїх громадян".
Що наговорив Путін під час виступу на Валдаї
- Путін видав заяву, що нібито "Росія не починала війну в Україні", а йому "не потрібні чужі території". Він переконує, що російська окупаційна армія "опирається світопорядку, який нав'язує Америка". Як завжди, одні заяви диктатора зовсім не пов'язуються з іншими. Він, напевно, забув, що самі підписав наказ про нібито "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до Росії.
- Було ще багато різних заяв щодо України. Зокрема, він традиційно звинуватив нашу державу, що наші військові нібито "бомбили Донбас". Також він вигадав нові "успіхи" росіян на фронті в Україні.
- Також Путін взявся розповідати, що нібито Росія "хотіла вступити до НАТО". Мовляв, був момент, коли Кремль звернувся до Альянсу, але "НАТО така країна не потрібна". Буцімто Росія вважала себе "своєю" для країн НАТО. Він побідкався, що країни Альянсу "поставились зверхньо".
- Крім того, диктатор не зміг оминути ситуацію у Нагірному Карабасі та почав роздавати поради. Він закликав Вірменію віддати Азербайджану 5 територій навколо Карабаху, а дві лишити собі. На його думку, це вигідно для Вірменії.