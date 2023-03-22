Такое мнение 24 Каналу озвучил американский политолог Рамис Юнус. Напомним, что Си Цзиньпин на протяжении 20 – 22 марта находился с визитом в России.

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Китай всегда будет только на стороне Китая

Юнус отметил, что есть большая разница между результатами встречи о которых пишут российские и китайские СМИ. Их тональность совершенно отличается. Так, российские медиа "поют дифирамбы" Китаю, ведь для них Пекин фактически протянул руку тонущему в болоте Кремлю.

В то же время, позиция Китая совсем другая и соответствует "мирному плану". Си Цзиньпин приехал в Москву продвигать 12 пунктов своего позиционного документа касательно войны в Украине. Сейчас лидер КНР собирает информацию, а дальше могут быть разговоры с лидерами Европы и США.

Китай не принял ни одного решения и никогда не примет такого решения, как ожидает Москва. Китай примет такое решение, которое ему будет нужно в тот момент или стратегически в будущем,

– сказал американский политолог.

Пекин будет принимать решение с учетом ситуации. Положение на поле боя здесь играет немаловажную роль. Итак, Китай не перешел на сторону России, США или Украины. Он будет всегда делать то, что ему выгодно. Сегодня Китаю очень выгодно сохранить нормальные отношения.

Юнус о результатах поездки Си в Москву: смотрите видео

У Путина есть 2 варианта – оба плохие

Юнус предположил, что Си Цзиньпин прилетел в Москву, чтобы объяснить Путину его реальное положение. Так, российский диктатор загнал себя в тупик, поэтому глава Китая назвал ему 2 выхода из ситуации.

Из этого тупика сегодня есть только 2 выхода. Только Пекин может помочь Путину выйти из него с сохранением власти. Ему дадут два пути: плохой и очень плохой,

– заметил американский политолог.

По его словам, они следующие:

очень плохой вариант ожидает Путина в том случае, если он продолжает делать то, что хочет. Так, Украина вместе с партнерами пойдет до конца. Путин же не только потеряет власть – в России возникнет такой хаос, что даже Китай уже не поможет;

ожидает Путина в том случае, если он продолжает делать то, что хочет. Так, Украина вместе с партнерами пойдет до конца. Путин же не только потеряет власть – в России возникнет такой хаос, что даже Китай уже не поможет; плохой вариант предусматривает для Путина добровольный выход оккупационных войск из Украины. А также переговоры с соблюдением первого пункта китайского "мирного плана" о суверенитете и территориальной целостности государств. В таком случае, Китай может выступить гарантом для Путина и взять под протекторат Россию и даже Беларусь с Ираном.

"Третьего варианта здесь нет, ведь и Украина, и Америка пойдут в этом вопросе до конца", – подытожил американский политолог.