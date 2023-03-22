Таку думку 24 Каналу озвучив американський політолог Раміс Юнус. Нагадаємо, що Сі Цзіньпін упродовж 20 – 22 березня перебував з візитом у Росії.

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Китай завжди буде лише на боці Китаю

Юнус зауважив, що є велика різниця між результати зустрічі про які пишуть російські та китайські ЗМІ. Їхня тональність абсолютно відрізняється. Так, російські медіа "співають дифірамби" Китаю, адже для них Пекін фактично протягнув руку Кремлю, який тоне в болоті.

Водночас позиція Китаю зовсім інша та відповідає "мирному плану". Сі Цзіньпін приїхав до Москви просувати 12 пунктів свого позиційного документа щодо війни в Україні. Зараз лідер КНР збирає інформацію, а далі можуть бути розмови з лідерами країн Європи та США.

Китай не ухвалив жодного рішення та й ніколи не ухвалить такого рішення як очікує Москва. Китай прийме таке рішення, якого потребуватиме на той момент або стратегічно в майбутньому,

– сказав американський політолог.

Пекін ухвалюватиме рішення з огляду на ситуацію. Становище на полі бою тут відіграє важливу роль. Отже, Китай не перейшов на бік Росії, США чи України. Він завжди робитиме те, що йому вигідно. А сьогодні Китаю дуже вигідно зберегти нормальні відносини.

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У Путіна є 2 варіанти – обидва погані

Юнус припустив, що Сі Цзіньпін прилетів до Москви, щоб пояснити Путіну його реальне становище. Так, російський диктатор загнав себе у глухий кут, тому очільник Китаю назвав йому 2 виходи з ситуації.

З цього глухого кута сьогодні є лише 2 виходи. Тільки Пекін може допомогти Путіну вийти з нього зі збереженням влади. Йому дадуть два шляхи: поганий і дуже поганий,

– зауважив американський політолог.

За його словами, вони є наступними:

дуже поганий варіант очікує на Путіна у тому випадку, якщо він продовжує робити те, що хоче. Так, Україна разом із партнерами піде до кінця. Натомість Путін не лише втратить владу – у Росії виникне такий хаос, що навіть Китай вже не допоможе;

очікує на Путіна у тому випадку, якщо він продовжує робити те, що хоче. Так, Україна разом із партнерами піде до кінця. Натомість Путін не лише втратить владу – у Росії виникне такий хаос, що навіть Китай вже не допоможе; поганий варіант передбачає для Путіна добровільний вихід окупаційного війська з України. А також перемовини з дотриманням першого пункту китайського "мирного плану" про суверенітет і територіальну цілісність держав. У такому разі Китай може виступити гарантом для Путіна та взяти під протекторат Росію та навіть Білорусь з Іраном.

"Третього варіанту тут немає, адже й Україна, й Америка підуть у цьому питанні до кінця", – підсумував американський політолог.