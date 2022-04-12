Пока неизвестно, что именно этой фразой хотел донести Путин. Сам Нехаммер отметил, что содержание этих слов было двусмысленным.

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Российские войска продолжают мобилизовываться

По словам канцлера, путинская реплика могла сигнализировать о том, что глава государства-агрессора готов к мирным переговорам. В то же время это может быть свидетельством того, что он готовит жестокое нападение на Донбасс.

Нехаммер отметил, что Россия действует по самому циничному сценарию, отрицая свои зверства и игнорируя санкции Европы. Однако не стоит недооценивать Путина, ведущего войну на Донбассе с 2014 года.

У нас не может быть иллюзий: президент Путин полностью принял логику войны и действует соответственно… Вот почему я считаю, что так важно постоянно сталкивать его с фактами войны,

– заявил канцлер после 75-минутной встречи с Путиным.

Кроме того, австрийский канцлер подчеркнул, что российские силы мобилизуются для крупномасштабного наступления на Донбасс.

Обратите внимание – Брифинг Зеленского и канцлера Австрии после встречи: больше в видео