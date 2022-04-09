Канцлер отметил, что Австрия полностью поддерживает санкции против России, а также оказывает экономическую и гуманитарную помощь Украине. Он добавил, что страна будет работать в этом направлении до конца войны, сообщает 24 канал.

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Австрия помогает Украине с гуманитарными коридорами

Нехаммер подчеркнул, что помощь в открытии гуманитарных коридоров, в частности к Мариуполю, – приоритетное направление деятельности Австрии. По его словам, необходимо обеспечить бесперебойную помощь гражданскому населению, оказавшемуся в "горячих точках" Украины.

Кроме того, важно обеспечить безопасный вывоз украинцев из-под обстрелов.

Помощь заключается в том, чтобы эти коридоры были надежными, а не доступными время от времени,

– подчеркнул Нехаммер.