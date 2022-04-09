Канцлер зазначив, що Австрії повністю підтримує санкції проти Росії, а також надає економічну та гуманітарну допомогу Україні. Він додав, що країна працюватиме в цьому напрямку до кінця війни, повідомляє 24 канал.

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Австрія допомагає Україні із гуманітарними коридорами

Негаммер наголосив, що допомога у відкритті гуманітарних коридорів, зокрема до Маріуполя, – пріоритетний напрямок діяльності Австрії. За його словами, необхідно забезпечити безперебійну допомогу цивільному населенню, яке опинилося в "гарячих точках" України.

Крім того, важливо забезпечити безпечне вивезення українців з-під обстрілів.

Допомога полягає в тому, щоб ці коридори були надійними, а не доступними час від часу,

– підкреслив Негаммер.