Путин анонсировал, что баллистическая ракета "Сармат" появится у его войска до конца года

Президент России Владимир Путин продолжает продуцировать абсурдные заявления по поводу "величия" и "технологической оснащенности" своей оккупационной армии. В частности, он заявил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" вскоре станет на боевое дежурство.

Заявление кремлевского диктатора сразу подхватили российские пропагандистские СМИ, сообщает 24 канал. Мол, испытания баллистической ракеты наконец-то завершили.

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Путин заявил, что баллистическая ракета "Сармат" скоро станет на боевое дежурство

Путин продолжает пугать мир своими ракетами. В частности, на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле диктатор заявил, что испытания российского стратегического ракетного комплекса "Сармат" завершились.

Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс станет на боевое дежурство,

– заявил Путин.

Впервые об испытаниях комплекса российские пропагандистские СМИ сообщили в апреле. Тогда кремлевский диктатор заявлял, что "Сармат" заставит задуматься тех, кто "старается угрожать" его стране.

По словам Путина, такая ракета якобы может преодолеть все современные средства противоракетной обороны. Однако, несмотря на очередные российские угрозы, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заверила, что Соединенные Штаты продолжат поставлять военную помощь Украине.

Также к угрозам прибегал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Мол, "полностью укомплектованный тяжелыми баллистическими ракетами "Сармат" первый полк" станет на боевое дежурство в конце 2022 года.

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Коротко о российских ракетах "Сармат"

Первый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен 20 апреля с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Межконтинентальную баллистическую ракету массой 200 тонн разработали во входящем в Роскосмос Государственном ракетном центре имени Макеева. Ее изготовили на заводе Красмаш, также принадлежащем этой корпорации.

В Кремле утверждают, что эта ракета может доставить главную часть массой до 10 тонн, разделенную на отдельные блоки, в любую точку мира и через Северный, и через Южный полюса.

Также они называют "Сармат" самой большой и мощной ракетой глобальной дальности. Она якобы "несет в себе такую мощь, которая способна совершенно точно охладить любого агрессора".

Кроме этого, ее будто невозможно сбить, а дальность действия составляет 18 тысяч километров.

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