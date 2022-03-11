Путин заявил, что будет отправлять с Ближнего Востока боевиков в Украину

Президент оккупантов Путин заявил, что Украина пренебрегает нормами международного права и собирает наемников со всего мира. Поэтому, по его словам, нужно содействовать всем, кто хочет воевать за Донбасс.

Путин сказал, что западные спонсоры украинского режима не скрывают, что направляют поддержку. Он отметил, что когда есть добровольцы, которые готовы приехать и помочь людям из Донбасса, нужно идти им на встречу.

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"Нужно помочь им перебраться в зону боевых действий", – заявил Путин.

Передать оружие

Кроме этого, российский президент сказал, что оружие западного производства, полученное российской армией, необходимо передать в военные формирования псевдореспублик. Он поручил это сделать министру обороны России Сергею Шойгу.

Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то решения на моем уровне, то я готов,

– сказал Путин.

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