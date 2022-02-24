Далее Путин заявил, сообщает 24 канал, что "мы уважаем всех, но не можем жить с постоянной угрозой, поступающей с территории Украины". То есть, россиянин продолжил продвигать совершенно лживый нарратив о какой-то опасности для России от украинцев.

Самое важное Путин заявил о специальной военной операции: вводит армию в Донбасс

Путин выступил с очень резкой риторикой и унижениями в сторону Украины

В ночь на 24 февраля внезапно по своему пропагандистскому телевидению выступил российский президент Владимир Путин. Причем риторика его была резкой и угрожающей.

В частности, он обвинил НАТО в "пренебрежении безопасностью" России. А дальше заявил, что Россия "не будет растеряна, как 22 июня 1941 года".

То есть, в воображении Путина (и только в его воображении) 2022 год как-то сравним с началом Второй мировой. Но, похоже, именно Путин готов ее начать.

В конце концов Путин в очередной раз назвал Украину "нашей исторической территорией" – то есть российской. А еще и заверил, что "столкновение с националистами в Украине было вопросом времени".

После этого Путин объявил, что начинает "специальную военную операцию" на Донбассе. Но мол, оккупировать, Украину Россия намерения не имеет.

С фантастическим цинизмом Путин назвал свои действия "самозащитой". А потом сказал что-то невероятное: призвал украинцев "пойти ему навстречу". То есть теперь Вооруженные силы Украины должны "сложить оружие и идти домой".

Конечно, этого не будет никогда.