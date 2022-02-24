Далі Путін заявив, повідомляє 24 канал, що "ми поважаємо всіх, але не можемо жити з постійною загрозою, яка надходить з території України". Тобто, росіянин продовжив просувати абсолютно брехливий наратив про якусь небезпеку для Росії від українців.

Найважливіше Путін заявив про спеціальну військову операцію: вводить армію на Донбас

Путін виступив із дуже різкою риторикою та приниженнями у бік України

Серед ночі 24 лютого раптово по своєму пропагандистському телебаченню виступив російський президент Володимир Путін. Причому риторика його була різкою і загрозливою.

Зокрема, він звинуватив НАТО у "нехтуванні безпекою" Росії. А далі заявив, що Росія "не буде розгубленою, як 22 червня 1941 року".

Тобто, в уяві Путіна (і тільки в його уяві) 2022 рік якось можна порівняти з початком Другої світової. Та, схоже на те, що саме Путін готовий її розпочати.

Зрештою Путін вкотре назвав Україну "нашою історичною територією" – тобто, російською. А ще й запевнив, що "зіткнення з націоналістами в Україні було питанням часу".

Після цього Путін оголосив, що починає "спеціальну військову операцію" на Донбасі. Але, мовляв, окуповувати, Україну Росія наміру немає.

З фантастичним цинізмом Путін назвав свої дії "самозахистом". А потім сказав узагалі щось неймовірне: закликав українців "піти йому назустріч". Тобто, тепер Збройні сили України мають "скласти зброю та йти додому".

Ясна річ, цього не буде ніколи.