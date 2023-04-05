Свою циничность Путин выразил на церемонии вручения верительных грамот 5 апреля, сообщают росСМИ. 24 Канал проанализировал главные тезисы агрессора.

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"Россия открыта к партнерству" – цинизм Путина зашкаливает

Диктатор сначала разошелся объяснениями, что в мире сейчас непростая ситуация: мол, "накопилось много противоречий", но видите ли, Россия здесь ни при чем. Более того, все наоборот и страна-агрессор готова к партнерству. Еще бы, трудно пока приходится, наверное, после мировой изоляции.

Подчеркну, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения. Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем пристрастных и, тем более враждебных намерений к кому-либо,

– цинично отметил Путин.

Итак, диктатор выразил надежду, что "партнеры будут придерживаться в отношениях с ними (Кремлем) принципов равноправия и взаимного учета интересов".

Но какие отношения Кремль может рассчитывать вообще, когда миру понятно, что иметь дело с террористами опасно. Путин за год войны сделал все возможное, чтобы цивилизованные страны отказались вести диалог с ним и его страной.

Путин обвинил США в войне

Более того, российский диктатор обвинил США в начале войны России против Украины. Он отметил, что в настоящее время отношения России и США переживают глубокий кризис.

Использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых "цветных революций", поддержка "госпереворота" в Киеве в 2014 году, в конечном счете и привела к сегодняшнему "украинскому кризису" и внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений,

– цинично сказал диктатор.

Такие заявления воспринимать спокойно сложно, они доказывают, что Путин совершенно оторван от реальности. Интересно, знает ли он, что его признали военным преступником и как объясняет ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом в Гааге.