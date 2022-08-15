Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, этот блеф свидетельствует о том, что в арсенале россиян осталось очень мало инструментов.

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"Это давление на США"

Краев считает, что российская федерация в настоящее время применяет классический инструмент своей внешней политики.

Это, в сущности, давление на Соединенные Штаты – что, хотя мы с вами не в прямой конфронтации, но ваши враги получат от нас современное оружие,

– сказал аналитик.

Он напомнил, что буквально несколько лет назад была та же история на волне кризиса с Северной Кореей и на волне повторного кризиса с Ираном. Тогда путин также заявлял о якобы сверхсовременных гиперзвуковых ракетах "Кинжал", которые на самом деле не очень работают.

Также, по его словам, ранее были заявления россиян о новых Су-35, которые они назвали невозможно сбить. Но даже советскими методами Вооруженные Силы могут их спокойно сбивать.

Краев рассказал о блефе путина и давлении на США: смотрите видео

"россия теряет любые другие инструменты воздействия"

Краев отметил, что в последнее время россия идет на низкопробный информационный блеф, ядерный или военный шантаж. То есть ничего, кроме обещаний того, что будет хуже, если вы не покоритесь. Это показывает, что в арсенале россиян осталось очень мало инструментов.

Фактически, очевидным становится то, что россия теряет какие-либо другие инструменты воздействия, она упускает возможность действительно как-то изменять ситуацию,

– заявил он.

Поэтому, добавил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", все, что ему остается – это буквально такие информационные шаги.

Отношения США и россии: последние новости

Сенаторы обеих партий в очередной раз призвали Государственный департамент США признать россию спонсором терроризма. Они подчеркнули, что это необходимо сделать до того, как страна-агрессор попытается аннексировать временно оккупированные территории Украины.

Министерство иностранных дел россии пригрозило США полным расторжением дипломатических отношений в случае признания россии государством-спонсором терроризма.

Также в россии решили временно закрыть свои объекты с ядерным оружием для инспекторов из США. Причиной такого решения называют санкции, введенные против страны-агрессора после ее вторжения в Украину.

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