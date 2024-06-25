По его словам, подобное предложение якобы реально предполагает остановку конфликта. В Офисе президента отреагировали на подобные заявления хозяина Кремля.

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Что говорят в ОП о заявлениях Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Путин публично повторяет, что "его предложения ведут к реальному миру, дипломатическому урегулированию кризиса".

Однако нет никакого кризиса, а есть развязанная страной-агрессором большая война с вполне конкретной оккупационной и геноцидной целью.

Любая взрослая дипломатия возможна только в адекватных переговорах, а для этого Россия должна вернуться к международному праву (что невозможно, если учесть качество нынешней российской элиты) и покинуть территорию другой страны (что возможно только в результате военного принуждения),

– объяснил он.

В частности, массовые доказанные военные преступления и масштабные разрушения инфраструктуры Украины требуют надлежащих и жестких юридических решений. Прежде всего в отношении авторов войны, среди которых Совбез России и соответственно собственно Путина.

Иначе, как отметил украинский чиновник, глобальная безопасность и глобальные правила будут окончательно убиты.

Более того, по словам Подоляка, любая фиксация "не проигрыша России" неизбежно приведет к следующим этапам войны. И российский диктатор однозначно это хорошо понимает.

Ему нужно время на дальнейшую милитаризацию, усиление глобального пропагандистского давления и дооформление агрессивного альянса из тех, кто готов к экспансиям на других территориях.

"Россия не предлагает никакого "мира", но настаивает на капитуляции Украины, несмотря на то что несет в этой войне огромные потери. Зачем сохранять "путинский режим", который ничего не сможет предложить завтра, кроме войн", – объяснил он.