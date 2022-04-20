Такое мнение высказал журналист Роман Цымбалюк в эфире 24 каналу.

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По его словам, Владимир Путин занимается ускоренной дерусификацией Украины, потому что в первую очередь оккупанты расстреливают именно русскоязычные города.

Надеяться нужно только на вооруженные силы. Если не будет наших военных, нас всех всех просто убьют. Это уже неоднократно проверено,

– подчеркнул Цымбалюк.

Примечательно, что журналисту рассказали знакомые из России, что даже люди на руководящих должностях в администрации президента РФ не знали о решении Путина начать войну против Украины.

"Это эффект у Путин от того, что он много времени провел на самоизоляции. И вот так президент России хочет вписать себя в историю", – добавил он.

Кстати, из-за войны России против Украины украинцы начали массово отказываться от русского языка. В частности, около трети русскоговорящих людей говорят, что собираются в ближайшее время перейти на украинский язык. По словам экспертов, на них не нужно давить.

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