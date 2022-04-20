Таку думку висловив журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу.

До теми Я не можу заборонити російську, як і інші мови, – мовний омбудсмен

За його словами, Володимир Путін займається пришвидшеною дерусифікацією України, бо в першу чергу окупанти розстрілюють саме російськомовні міста.

Сподіватися треба лише на Збройні сили. Якщо не буде наших військових, то нас тут всіх просто вб'ють. Це вже неодноразово перевірено,

– наголосив Цимбалюк.

Цікаво, що журналісту розповіли знайомі з Росії, що навіть люди на керівних посадах в адміністрації президента РФ не знали про рішення Путіна розпочати війну проти України.

"Це ефект у Путін від того, що він багато часу провів на самоізоляції. І ось так президент Росії хоче вписати себе в історію", – додав він.

До слова, через війну Росії проти України українці почали масово відмовлятися від російської мови. Зокрема, близько третини російськомовних людей говорять, що збираються найближчим часом перейти на українську мову. За словами експертів, на них не треба тиснути.

Цікаве відео – які країни поставили найбільше зброї для Росії