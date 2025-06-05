В украинском Министерстве иностранных дел отмечают, что в Кремле в очередной раз путают причину и последствия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

Новости к теме Россия показывает средний палец всему миру, – Зеленский об угрозах Путина "ответами"

Что говорят в МИД о жалобах Путина

В украинском ведомстве отмечают, что Генеральная Ассамблея ООН в ряде резолюций, принятых на 11-й чрезвычайной специальной сессии, признала Россию страной, которая совершает агрессию против Украины, в нарушение статьи 2(4) Устава ООН.

Стоит заметить, что международное право, в частности статья 51 Устава ООН, в таких ситуациях четко предусматривает право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена ООН и территориальных ограничений в применении такого права на самооборону при этом не установлено.

Согласно этому, удары по законным военным целям в России являются разрешенным инструментом защиты от агрессора, в частности защиты гражданских людей от российского ракетного и дронового террора.

В МИД также отметили, что самолеты, которые повредили во время операции "Паутина", стали уязвимыми к ударам еще и потому, что были заправлены и вооружены для очередного обстрела украинских городов и общин, для убийства детей, гражданских и военных.

Попутно подчеркиваем, что не может быть никакого равенства между украинскими и российскими действиями. Россия – агрессор, который совершил незаконное и неспровоцированное нападение на наше государство. Украина – страна, защищающаяся от агрессии,

– объясняют там.

Именно поэтому российские удары являются актами агрессии и террора, тогда как украинские – актами самозащиты. В МИД отмечают, что Украина неуклонно придерживается норм международного гуманитарного права, наносит удары только по законным военным целям и избегает гражданских жертв.

Зато Россия наоборот бьет в основном именно по гражданским и пытается максимизировать гражданские жертвы.

Кроме этого, Украина еще три месяца назад согласилась на полное и безусловное прекращение огня и это согласие остается актуальным. Тогда как Кремль упорно отказывается прекращать огонь, продолжает агрессию и террор, выдвигает ультимативные требования вместо действенных шагов к миру.

В связи с этим в МИД советуют Путину прекратить ныть об украинских ударах по его самолетам и взамен согласиться на по крайней мере 30-дневное прекращение огня, отказаться от нереалистичных ультиматумов и перестать "прятаться" от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. А также начать добросовестные переговоры для установления справедливого и устойчивого мира.