В українському Міністерстві закордонних справ наголошують, що в Кремлі вкотре плутають причину і наслідки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

Новини до теми Росія показує середній палець усьому світові, – Зеленський про погрози Путіна "відповідями"

Що кажуть в МЗС про скарги Путіна

В українському відомстві зазначають, що Генеральна Асамблея ООН у низці резолюцій, ухвалених на 11-й надзвичайній спеціальній сесії, визнала Росію країною, яка вчиняє агресію проти України, у порушенні статті 2(4) Статуту ООН.

Варто зауважити, що міжнародне право, зокрема стаття 51 Статуту ООН, у таких ситуаціях чітко передбачає право на індивідуальну чи колективну самооборону, якщо станеться збройний напад на члена ООН і територіальних обмежень у застосуванні такого права на самооборону при цьому не встановлено.

Згідно з цим, удари по законних військових цілях в Росії є дозволеним інструментом захисту від агресора, зокрема захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору.

У МЗС також відзначили, що літаки, які пошкодили під час операції "Павутина", стали вразливими до ударів ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу українських міст і громад, для вбивства дітей, цивільних і військових.

Принагідно підкреслюємо, що не може бути жодної рівності між українськими та російськими діями. Росія – агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на нашу державу. Україна – країна, що захищається від агресії,

– пояснюють там.

Саме тому російські удари є актами агресії та терору, тоді як українські – актами самозахисту. В МЗС зазначають, що Україна неухильно дотримується норм міжнародного гуманітарного права, завдає ударів лише по законних військових цілях та уникає цивільних жертв.

Натомість Росія навпаки б'є здебільшого саме по цивільних і намагається максимізувати цивільні жертви.

Окрім цього, Україна ще три місяці тому погодилася на повне і безумовне припинення вогню і ця згода залишається актуальною. Тоді як Кремль вперто відмовляється припиняти вогонь, продовжує агресію та терор, висуває ультимативні вимоги замість дієвих кроків до миру.

У зв'язку з цим в МЗС радять Путіну припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів та перестати "ховатися" від зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. А також розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру.