Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про погрози Путіна

Характеризуючи розмову з російським диктатором 4 червня, Трамп сказав: Путін рішуче відповість за ураження літаків.

Та Росія не відповіла за багато своїх злочинів. Саме на цьому детально зупинився Зеленський.

Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді". Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну – велику ціну, і найвищу саме для агресора.

До того ж Росія перебудувала свій державний, суспільний та економічний устрій так, щоб безкарно і масово вбивати людей в інших країнах.

Зеленський підкреслив, що від початку 2025 року росіяни завдали по Україні ударів із застосуванням майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 "Шахедів" та майже 9000 ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних. Усе це полетіло по Україні менш ніж за пів року.

Президент наголосив, що країна-агресорка взяла такий темп абсолютно свідомо з перших днів повномасштабної війни. А оскільки світ слабко реагує на погрози від Путіна, глава Кремля вважає, що світ готовий заплющити очі на його дії.

"Коли він не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл – дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства", – пояснив гарант.

Насамкінець Зеленський натякнув на Трампа.

Якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність. А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними.

4 червня відзначають День пам'яті українських дітей, загиблих через російську агресію.