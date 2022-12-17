В ISW прокомментировали громкую статью Fanancial Times о приезд в резиденцию диктатора главы "Сбербанка" Грефа и главы Центрального банка России Набиуллина.

Актуально Путин провел весь день в "штабе войны в Украине": встречался с Шойгу, Суровыкиным и Герасимовым

Известно, что эти бесшабаши встретились и поговорили с Путиным по собственной инициативе, но прямо о "геополитической катастрофе" им не хватило смелости сказать в глаза диктатору. Они лишь подчеркнули, что война отбросит Россию на десятилетие назад и окажет негативное влияние на уровень жизни россиян.

А потому, казалось бы, очень удивились, когда 24 февраля Путин начал войну.

Пофигистическая реакция кремлевского тирана

СМИ сообщали, что пути требовал у руководителей "Сбербанка" и Центробанка объяснений, как России избежать худшего экономического сценария, но не получил такой информации.

То есть, как уточнили аналитики, перед началом полномасштабного вторжения на территорию Украины Путин прекрасно отдавал себе отчет во всех негативных последствиях войны для самой России.

Но кремлевский диктатор решил проигнорировать все предупреждения ради своей имперской цели – захвата Украины.

Также в ISW отметили, что это свидетельствует о разбалансированности российских властей, поскольку большая часть тамошних чиновников решила подыграть Путину в его желании напасть на Украину, а не протестовала против этого, учитывая предупреждения о грядущих экономических неурядицах.

Катастрофа таки наступает на пятки

Россия продолжает испытывать экономические трудности, которые являются прямым следствием войны в Украине. Колоссальные расходы на войну, вероятно, догонят Кремль уже скоро.

Центральный банк России объявил 16 декабря, что мобилизация повлекла за собой все большую нехватку рабочей силы в нескольких отраслях промышленности в России.

В отчете Центробанка добавили, что у России есть ограниченные возможности для расширения своего производства вследствие дефицита на государственном рынке труда – "безработица достигла исторического минимума".

Стоимость войны Путина, включая человеческие и трудовые затраты на его усилия по формированию вооруженных сил, по-прежнему оценивало ISW, будет иметь долгосрочное влияние на экономику России.