В ISW прокоментували гучну статтю Fanancial Times про приїзд до резиденції диктатора очільника "Сбербанку" Грефа і глави Центрального банку Росії Набіулліна.

Актуально Путін провів весь день у "штабі війни в Україні": зустрічався з Шойгу, Суровикіним і Герасимовим

Відомо, що ці відчайдухи зустрілися і поговорили з Путіним за власною ініціативою, але прямо про "геополітичну катастрофу" їм не вистачило сміливості сказати у вічі диктатору. Вони лише наголосили, що війна відкине росію на десятиліття назад і негативно вплине на рівень життя росіян.

А тому, начебто, дуже здивувались, коли 24 лютого Путін таки розпочав війну.

Пофігістична реакція кремлівського тирана

ЗМІ повідомляли, що путін вимагав у очільників "Сбербанка" і Центробанку пояснень, як Росії уникнути найгіршого економічного сценарію, але не отримав такої інформації.

Тобто, як уточнили аналітики, перед початком повномасштабного вторгнення на територію України Путін прекрасно усвідомлював усі негативні наслідки війни для самої Росії.

Але кремлівський диктатор вирішив проігнорувати усі попередження задля своєї імперської мети — захоплення України.

Також в ISW зазначили, що це свідчить про розбалансованість російської влади, оскільки більша частина тамтешніх чиновників вирішила підіграти Путіну у його бажанні напасти на Україну, а не протестувала проти цього, зважаючи на попередження про майбутні економічні негаразди.

Катастрофа таки наступає на п'яти

Росія продовжує терпіти економічні труднощі, що є прямим наслідком війни в Україні. Колосальні витрати на війну, ймовірно, наздоженуть Кремль уже скоро.

Центральний банк Росії оголосив 16 грудня, що мобілізація спричинила дедалі більшу нестачу робочої сили в кількох галузях промисловості в Росії .

У звіті Центробанку додали, що Росія має обмежені можливості для розширення свого виробництва внаслідок дефіциту на державному ринку праці – "безробіття досягло історичного мінімуму".

Вартість війни Путіна, включно з людськими та трудовими витратами на його зусилля з формування збройних сил, як і раніше оцінювало ISW, матиме довгостроковий вплив на економіку Росії.