16:23
28 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путипедия за два миллиарда. В России взялись за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:51, 27 сентября
      Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель
      Вєсті.UA
      20:38, 27 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Путин – не Янукович, это серьезный соперник, – Сенцов

      55 Читати новину українською
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / 24 канал

      Освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов считает, что у Украины было мало шансов предотвратить аннексию Крыма в 2014 году. Однако борьба продолжается и есть надежды на его возвращение.

      Сенцов в интервью программе "Крым. Реалии" сказал, что в первые дни аннексии Крыма у активистов, которые вышли на Майдан, были надежды на какую-то подмогу.

      К слову: Я борюсь не с Россией, а с режимом Путина, – Сенцов

      "Но это были больше теоретические шансы. Потом было понимание, уже ближе к "референдуму" и после "референдума", что нет – ничего не получится", – вспомнил режиссер.

      Он отметил, что несмотря на это, они не могли сидеть на диване сложа руки.

      Мы на Майдан выходили и у нас шансов было мало, все говорили: зачем вы туда идете, у вас ничего не получится, Януковича не скинуть. Да и нас не так уж и много там было. Получилось!,
      – отметил Сенцов.

      "Здесь – так, Путин – это не Янукович, это серьезный соперник. Но ничего, борьба не закончена еще", – считает бывший узник Кремля.

      Как РФ аннексировала украинский Крым?Все началось 20 февраля 2014 года. Тогда в Украине был Евромайдан, но Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В то же время РФ начала перебрасывать в Крым военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      16 марта в Крыму Путин провел так называемый "референдум" о присоединении полуострова к РФ. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.

      Полное интервью с Олегом Сенцовым смотрите сегодня в программе "Крым. Реалии" на 24 канале в 18:00 и читайте на сайте в 18:30. Не пропустите!

      blog_ava
      На Донбассе трагически погиб военный: имя и фото героя
      сегодня
      657
      Теги: Новости Украины Новости России Олег Сенцов Новости Крыма Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Заложники Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      сегодня , 16:00 Чому вивчення іноземних мов – найкорисніший тренажер для мозку
      Блог Соцмережі 76
      Сітка навколо Трампа затягується, – Süddeutsche Zeitung
      сегодня , 15:45 Сітка навколо Трампа затягується, – Süddeutsche Zeitung
      Борис Немировський 291
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      147
      Чорна конячка: хто насправді винен в оголошенні імпічменту Трампу
      сегодня , 15:00 Чорна конячка: хто насправді винен в оголошенні імпічменту Трампу
      Сергій Лещенко 106
      "Інженери роботів": що таке мехатроніка і де можна побачити змагання з "науки майбутнього"
      сегодня , 12:00 "Інженери роботів": що таке мехатроніка і де можна побачити змагання з "науки майбутнього"
      Блог Медіа 255
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук