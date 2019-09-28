Путин – не Янукович, это серьезный соперник, – Сенцов

Освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов считает, что у Украины было мало шансов предотвратить аннексию Крыма в 2014 году. Однако борьба продолжается и есть надежды на его возвращение.

Сенцов в интервью программе "Крым. Реалии" сказал, что в первые дни аннексии Крыма у активистов, которые вышли на Майдан, были надежды на какую-то подмогу.

К слову: Я борюсь не с Россией, а с режимом Путина, – Сенцов

"Но это были больше теоретические шансы. Потом было понимание, уже ближе к "референдуму" и после "референдума", что нет – ничего не получится", – вспомнил режиссер.

Он отметил, что несмотря на это, они не могли сидеть на диване сложа руки.

Мы на Майдан выходили и у нас шансов было мало, все говорили: зачем вы туда идете, у вас ничего не получится, Януковича не скинуть. Да и нас не так уж и много там было. Получилось!,

– отметил Сенцов.

"Здесь – так, Путин – это не Янукович, это серьезный соперник. Но ничего, борьба не закончена еще", – считает бывший узник Кремля.

Как РФ аннексировала украинский Крым?Все началось 20 февраля 2014 года. Тогда в Украине был Евромайдан, но Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В то же время РФ начала перебрасывать в Крым военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



16 марта в Крыму Путин провел так называемый "референдум" о присоединении полуострова к РФ. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.

Полное интервью с Олегом Сенцовым смотрите сегодня в программе "Крым. Реалии" на 24 канале в 18:00 и читайте на сайте в 18:30. Не пропустите!