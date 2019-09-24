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      Сенцов: Я борюсь не с Россией, а с режимом Путина

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      Сенцов пояснил, что понимает под своей борьбой с Россией
      Сенцов пояснил, что понимает под своей борьбой с Россией / 24 канал

      Недавно освобожденный из российской тюрьмы Олег Сенцов пояснил, что борется с режимом Путина. Тот, как и раньше, имеет целью поработить Украину.

      Так Сенцов ответил на вопрос про "формулу борьбы" с Россией от одного из слушателей радиоэфира "Крым.Реалии".

      Знайте больше: Сенцов назвал условие, ради которого готов пожать руку Путину

      Слушатель спросил, будет ли это "терроризм или другие формы". В ответ на это Олег Сенцов подчеркнул, что между этими обвинениями российской власти и реальной жизнью нет ничего общего.

      По поводу терроризма – меня обвиняли в этом, но если бы это были какие-то реальные преступления и реальные пострадавшие, если бы это было похоже на правду, никто бы за меня не боролся всем миром, никто бы меня не отдал,
      – сказал он.

      Под борьбой с Россией Сенцов понимает противодействие путинскому режиму, который хочет, как и раньше, поработить Украину. По его словам, "борьба с Россией" и режимом главы Кремля – "не одно и то же, не нужно эти вещи путать".

      "Это прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных, возвращение Крыма. Это вещи, за которые должен бороться любой украинец. И это не значит, что надо идти куда-то взрывать – нет, не то", – добавил Сенцов.

      Какие обвинения Россия придумала для Олега Сенцова:

      • 10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов.
      • В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.
      • В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти.
      • Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.

      ​7 сентября Олега Сенцова вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.

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      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала
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      Теги: Украинцы в плену РФ Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Олег Сенцов Обмен пленными Владимир Путин
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