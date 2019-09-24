Сенцов: Я борюсь не с Россией, а с режимом Путина

Недавно освобожденный из российской тюрьмы Олег Сенцов пояснил, что борется с режимом Путина. Тот, как и раньше, имеет целью поработить Украину.

Так Сенцов ответил на вопрос про "формулу борьбы" с Россией от одного из слушателей радиоэфира "Крым.Реалии".

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Слушатель спросил, будет ли это "терроризм или другие формы". В ответ на это Олег Сенцов подчеркнул, что между этими обвинениями российской власти и реальной жизнью нет ничего общего.

По поводу терроризма – меня обвиняли в этом, но если бы это были какие-то реальные преступления и реальные пострадавшие, если бы это было похоже на правду, никто бы за меня не боролся всем миром, никто бы меня не отдал,

– сказал он.

Под борьбой с Россией Сенцов понимает противодействие путинскому режиму, который хочет, как и раньше, поработить Украину. По его словам, "борьба с Россией" и режимом главы Кремля – "не одно и то же, не нужно эти вещи путать".

"Это прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных, возвращение Крыма. Это вещи, за которые должен бороться любой украинец. И это не значит, что надо идти куда-то взрывать – нет, не то", – добавил Сенцов.

Какие обвинения Россия придумала для Олега Сенцова:

10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов.

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.

В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти.

Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.

​7 сентября Олега Сенцова вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.

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