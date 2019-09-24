Сенцов: Я борюсь не з Росією, а з режимом Путіна

Нещодавно звільнений з російського ув’язнення Олег Сенцов пояснив, що бореться із режимом Путіна. Той, як і раніше, має на меті поневолити Україну.

Так Сенцов відповів на запитання про "формулу боротьби" з Росією від одного із слухачів редіоефіру "Крим.Реалії".

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Слухач запитав, чи це буде "тероризм чи інші форми". У відповідь на це Олег Сенцов наголосив, що між цими звинуваченнями російської влади і реальним життям немає нічого спільного.

З приводу тероризму – мене звинувачували у цьому, але якби це були реальні якісь злочини і реальні постраждалі, якби це було схоже на правду, ніхто б за мене не боровся усім світом, ніхто б мене не віддав,

– сказав він.

Натомість під боротьбою з Росією Сенцов розуміє протидію путінському режиму, який хоче, як і раніше, поневолити Україну. За його словами, "боротьба із Росією" та режимом очільника Кремля – "не одне й те саме, не потрібно ці речі плутати".

"Це припинення війни на Донбасі, повернення наших полонених, повернення Криму. Це речі, за які повинен боротися будь-який українець. І це не означає, що треба йти кудись підривати – ні, не те", – додав Сенцов.

Які звинувачення Росія вигадала для Олега Сенцова:

10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів.

У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.

У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті.

Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.

​7 вересня Олега Сенцова разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками повернули в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.

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В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу