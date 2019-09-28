Путін – не Янукович, це серйозний суперник, – Сенцов

Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов вважає, що в України було мало шансів запобігти анексії Криму в 2014 році. Однак боротьба триває і є надії на його повернення.

Сенцов в інтерв'ю програмі "Крим. Реалії" сказав, що в перші дні анексії Криму в активістів, які вийшли на Майдан, були надії на якусь підмогу.

До слова: Я борюсь не з Росією, а з режимом Путіна, – Сенцов

"Але це були більше теоретичні шанси. Потім було розуміння, вже ближче до "референдуму" та після "референдуму", що ні – нічого не вийде", – пригадав режисер.

Він наголосив, що попри це, вони не могли сидіти на дивані склавши руки.

Ми на Майдан виходили і в нас також шансів було мало, всі казали: навіщо ви туди йдете, у вас нічого не вийде, Януковича не скинути. Та й нас не так вже й багато там було. Вийшло!,

– зазначив Сенцов.

"Тут – так, Путін – це не Янукович, це серйозний суперник. Але нічого, боротьба не закінчена ще", – вважає колишній в'язень Кремля.

Як РФ анексувала український Крим?Все почалось 20 лютого 2014 року. Тоді в Україні тривав Євромайдан, але Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Водночас РФ почала перекидати у Крим військових у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



16 березня у Криму Путін провів так званий "референдум" про приєднання півострова до РФ. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.

Повне інтерв'ю з Олегом Сенцовим дивіться сьогодні у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі о 18:00 та читайте на сайті о 18:30. Не пропустіть!