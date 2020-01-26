Путин – разочарованный в Западе националист и консерватор, – Le Figaro

Президент России Владимир Путин до конца своих дней останется правителем страны.

В своем послании к Федеральному собранию Путин всем на удивление объявил о существенных изменениях в Конституцию, которые в ближайшее время будут вынесены на референдум, пишет Le Figaro.

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Полномочия Думы будут расширены, а власть президента – ограничена. Теперь уже депутаты будут назначать министров, в том числе премьера. Но на Совет Федерации тоже ляжет большая ответственность. Положения российской конституции будут стоять выше международного права. Гражданин не сможет претендовать на пост президента, если не прожил предыдущие 25 лет в стране или имел паспорт другого государства (а также и вид на жительство).

После этих заявлений Дмитрий Медведев подал в отставку с поста премьера, и был сразу назначен заместителем председателя Совета безопасности России (его председателем является сам Путин). На должность премьера президент мгновенно предложил невыразительного, но эффективного директора налоговой службы Михаила Мишустина.

В краткосрочной перспективе все эти изменения должны обеспечить Путину удобный режим работы после 2024 года, в когда подойдет к концу его президентский срок. На нем больше не будет лежать ответственность за социально-экономическое состояние страны с населением в 147 млн ​​на площади в 17 млн ​​квадратных километров. На посту председателя Совета безопасности он сможет заниматься только тем, что ему по душе: обороной и международными отношениями.

Если смотреть глубже, эти изменения носят отпечаток новой идеологии Путина, который хочет занять в современной российской истории то же место, что и Екатерина Великая, Александр I, Александр II и Сталин.

Путина как политика определяют три главных момента: национализм, консерватизм, разочарование в Западе. Национализм вот уже 20 лет подталкивает его к тому, чтобы вернуть России влияние в мире, которого ее лишили Горбачев и Ельцин. Он, без сомнения, является самым уважаемым иностранным лидером на Ближнем Востоке. Когда он организовал саммит Россия-Африка, в Сочи прибыли более 40 глав африканских государств. Иногда он решается пойти против США (например, в Украине и Сирии) несмотря на то, что его предшественник подчинил русскую политику вашингтонским лидерам.

Консерватизм отставного офицера КГБ объясняет отказ Путина от внутренних и внешних авантюр. По своему характеру, он всегда предпочитал эволюцию, а не революцию. Во внутренней политике он не устроил разгон олигархов, а ограничился их подчинением. Во внешней политике он аннексировал Крым и пробрался на Донбасс, но не стал захватывать Одессу летом 2014 года, хотя именно к этому его подталкивали радикальные теоретики "Новороссии".

Единственной далекой военной экспедицией стала Сирия с сентября 2015 года. Его целью было помешать джихадистам захватить Дамаск, и он преуспел. В Средней Азии он демонстрирует солидарность с бывшими советскими республиками, ведущими борьбу с исламистами. На Тихоокеанском фронте он заключает стратегический альянс с Китаем.

По своей сути Путин – не антизападный лидер. Он увлекается Петром I, учился в Амстердаме и утвердил в стране западные обычаи. Он хорошо знаком с немецкой культурой. В феврале 2000 года он обратился к министру иностранных дел Франции Юберу Ведрину, прибывшему в Москву с просьбой помочь во внедрении европейского права в России.

Однако президент России глубоко разочаровался в Западе. Он обвиняет Америку в нарушении ее обещаний с 1990 года не расширять НАТО к российским границам.

В психологическом плане Путин – консерватор, не доверяющий революционным идеям, которые приносят россияне с Запада. У него нет увлечения большевизмом 1917 года: ему не по душе его атеизм и неэффективность в экономике. Он также ненавидит ультралиберальную и монетаристскую идеологию "гарвардских мальчиков" 1991 года, которые так плохо приватизировали российскую экономику.

Сегодня Путин отвергает два типа идей, которые заходят с запада и радикально меняют гражданское и международное право: гендерную теорию и право на вмешательство. Он больше не увлекается Европой, поскольку считает ее приходящей в упадок в моральном плане, подорванной исламистской иммиграцией и подчиненной Америке в дипломатической сфере. Он уважает только сильные и уверенные в себе нации, такие как США Трампа, Китай Си Цзиньпина, Индию Моди, Израиль Нетаньяху... Но при этом его экономика остается слабой и лишенной инвесторов.

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