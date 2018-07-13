"Путин – зло": в Эстонии прошла акция в поддержку Сенцова

В четверг, 12 июля, в городе Таллин (Эстония) активисты вышли на митинг под стены посольства России в поддержку требования украинского режиссера Олега Сенцова об освобождении украинских политзаключенных в России.

Участие в митинге приняли эстонские активисты и представители украинской диаспоры. Пикет проходил в рабочее время. Всего в нем приняло участие семь активистов.

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Люди, которые собрались под стенами посольства, скандировали "Свободу политзаключенным", "Free Sentsov", "Руки прочь от Донбасса!", "Крым – это Украина", "Рашизм не пройдет", "Рада – нет! Свобода – да!".

Участники пикета пришли с плакатами, на которых были надписи: "Stop Putin – Stop War" ("Остановим Путина – остановим войну"), "Putin is Evil" ("Путин – зло"), "Свободу Сенцову! Свободу Сущенко! Свободу украинским политзаключенным!".

Смотрите видео митинга в поддержку Сенцова из Эстонии

Напомним, 8 июля в Киеве вышли на акцию Free Sentsov на поддержку украинских политзаключенных под посольства Франции и Германии. Активисты призвали лидеров этих стран – Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона – лично вмешаться в процесс освобождения пленников Кремля