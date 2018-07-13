"Путін – зло": в Естонії пройшла акція на підтримку Сенцова

У четвер, 12 липня, у місті Таллін (Естонія) активісти вийшли на мітинг під стіни посольства Росії на підтримку вимоги українського режисера Олега Сенцова про звільнення українських політв'язнів у Росії.

Участь у мітингу взяли естонські активісти та представники української діаспори. Пікет проходив у робочий час. Загалом у ньому взяло участь семеро активістів.

Читайте також: Сенцов вже досяг того, за що боровся, – Джемілєв

Люди, які зібралися під стінами посольства, виголошували "Свободу політв'язням", "Free Sentsov", "Руки геть від Донбасу!", "Крим – це Україна", "Рашизм не пройде", "Рада – ні! Свобода – так!".

Учасники пікету прийшли з плакатами, на яких були написи: "Stop Putin – Stop War" ("Зупинимо Путіна – зупинимо війну"), "Putin is Evil" ("Путін – зло"), "Свободу Сенцову! Свободу Сущенку! Свободу українським політв'язням!".

Дивіться відео мітингу на підтримку Сенцова з Естонії

Нагадаємо, 8 липня у Києві вийшли на акцію Free Sentsov на підтримку українських політв'язнів під посольства Франції та Німеччини. Активісти закликали лідерів цих країн – Ангелу Меркель і Еммануеля Макрона – особисто втрутитись у процес звільнення бранців Кремля