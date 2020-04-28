Путин анонсировал проведение 9 мая авиапарада в России

Владимир Путин заявил, что в небе над Россией 9 мая пролетит парадным строем авиационная техника. Вечером состоится праздничный салют.

Про відзначення 9 травня в умовах карантину через коронавірус розповів Володимир Путін, пише Інтерфакс.

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9 травня в небі Росії в парадному строю, віддаючи честь героям, пройде авіаційна техніка, сучасні бойові літаки й вертольоти,

– заявив президент Росії.

Він додав, що ввечері у центрах міст обов'язково буде традиційний святковий салют. За словами Путіна, росіяни зможуть відзначити цей день, дотримуючись вимог безпеки та режиму самоізоляції.

Що відомо про парад до 9 травня у Росії

Цього року російська влада планувала масштабне святкування 75-річчя закінчення Другої світової війни . У параді мали б взяти участь 15 тисяч людей та майже 400 одиниць техніки. На урочистості запросили лідерів світових держав.

. У параді мали б взяти участь 15 тисяч людей та майже 400 одиниць техніки. На урочистості запросили лідерів світових держав. Однак через епідемію коронавірусу три організації ветеранів звернулися до президента РФ з проханням перенести парад.

РФ з проханням перенести парад. Згодом Путін таки переніс парад через спалах COVID-19. Урочистості можуть відбутися 24 червня.

Коронавірус у Росії: коротко