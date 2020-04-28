Путін анонсував проведення 9 травня авіапараду в Росії
Володимир Путін заявив, що у небі над Росією 9 травня пролетить парадним строєм авіаційна техніка. Ввечері відбудеться святковий салют.
Про відзначення 9 травня в умовах карантину через коронавірус розповів Володимир Путін, пише Інтерфакс.
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9 травня в небі Росії в парадному строю, віддаючи честь героям, пройде авіаційна техніка, сучасні бойові літаки й вертольоти,
– заявив президент Росії.
Він додав, що ввечері у центрах міст обов'язково буде традиційний святковий салют. За словами Путіна, росіяни зможуть відзначити цей день, дотримуючись вимог безпеки та режиму самоізоляції.
Що відомо про парад до 9 травня у Росії
- Цього року російська влада планувала масштабне святкування 75-річчя закінчення Другої світової війни. У параді мали б взяти участь 15 тисяч людей та майже 400 одиниць техніки. На урочистості запросили лідерів світових держав.
- Однак через епідемію коронавірусу три організації ветеранів звернулися до президента РФ з проханням перенести парад.
- Згодом Путін таки переніс парад через спалах COVID-19. Урочистості можуть відбутися 24 червня.
Коронавірус у Росії: коротко
- Росія обігнала за кількістю хворих на COVID-19 Китай.
- Станом на 28 квітня там зафіксували понад 93 тисячі випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, від недуги померли 867 людей, одужали – 8 456.
- Цікаво, що президента Росії Володимира Путіна росіяни давно не бачили. Останній раз він з'являвся на людях ще у березні.