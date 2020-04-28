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      Путін анонсував проведення 9 травня авіапараду в Росії

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      У Росії 9 травня пройде авіапарад: заява Путіна
      Путін заявив, що 9 травня в Росії проведуть авіапарад / tvc.ru

      Володимир Путін заявив, що у небі над Росією 9 травня пролетить парадним строєм авіаційна техніка. Ввечері відбудеться святковий салют.

      Про відзначення 9 травня в умовах карантину через коронавірус розповів Володимир Путін, пише Інтерфакс.

      Зверніть увагу Путін продовжив режим вихідних у Росії до кінця травневих свят

      9 травня в небі Росії в парадному строю, віддаючи честь героям, пройде авіаційна техніка, сучасні бойові літаки й вертольоти,
      – заявив президент Росії.

      Він додав, що ввечері у центрах міст обов'язково буде традиційний святковий салют. За словами Путіна, росіяни зможуть відзначити цей день, дотримуючись вимог безпеки та режиму самоізоляції.

      Що відомо про парад до 9 травня у Росії

      • Цього року російська влада планувала масштабне святкування 75-річчя закінчення Другої світової війни. У параді мали б взяти участь 15 тисяч людей та майже 400 одиниць техніки. На урочистості запросили лідерів світових держав.
      • Однак через епідемію коронавірусу три організації ветеранів звернулися до президента РФ з проханням перенести парад.
      • Згодом Путін таки переніс парад через спалах COVID-19. Урочистості можуть відбутися 24 червня.

      Коронавірус у Росії: коротко

      • Росія обігнала за кількістю хворих на COVID-19 Китай.
      • Станом на 28 квітня там зафіксували понад 93 тисячі випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, від недуги померли 867 людей, одужали – 8 456.
      • Цікаво, що президента Росії Володимира Путіна росіяни давно не бачили. Останній раз він з'являвся на людях ще у березні.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: 9 травня Коронавірус COVID-19 авіація Історія Володимир Путін Новини Росії Новини політики
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